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Yay Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Ekim Cumartesi günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş ile Venüs'ün on ikinci evde buluşması dinlenme ihtiyacını artırıyor; uyku ve rüyalar bugün sana mesaj verebilir. Neptün'ün gece etkisi bedenini hassaslaştırmış olabilir; sabaha karşı Plüton'la yapılan sekstil ise bırakma ve hafifleme isteğini güçlendiriyor. Retro Merkür başlarken kalça, uyluk ve sırt çevrende zorlayıcı hareketlerden uzak dur. Ay Satürn'e ulaştığında akşam yemeğini erken ye ve ekrandan erken uzaklaş. Odanı havalandırıp loş bir ışıkta kitap okumak uyku kalitesini yükseltir. Yatmadan önce bir bardak ılık süt iç, sabah uyandığında gördüğün rüyadan aklında kalanı bir kâğıda not et. Sabah kalkınca hemen ayağa fırlamak yerine yatakta birkaç kez esneyip dizlerini göğsüne çekmek belini ve kalçanı nazikçe uyandırır, böylece gün boyu yorgunluk azalır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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