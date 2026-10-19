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20 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Ekim Salı günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, söylenmemiş sözlerin gerginliği öğle saatlerinde geri giden Venüs ile Plüton'un karesiyle çene ve boğazında sıkışma yaratabilir; çene kaslarını gevşetmek iyi gelir. Dokuzuncu evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya geldiğinde kalça ve uyluk çevresinde hareket isteği artabilir, hafif germe hareketleri yap. Daha gün başlamadan Ay ve Satürn'in sekstili beşinci evinde sırt ve omuzlardaki sertliği azaltıyor. Akşam saatlerinde Merkür'le kurulan kare on ikinci evinde zihnini yorabilir, kısa bir açık hava yürüyüşü ya da ılık bir duş dinlendirir. Akşam yemeğini hafif tut ve yeterince su iç. Omuz çevreni yavaş dairelerle çevirmek ve derin nefes almak gerginliği azaltır. Ellerini bir süre ılık suyla yıkamak yorgunluğu alır. Akşam ışıkları kısıp ekranı azaltmak uykuya geçişi kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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