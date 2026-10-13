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Yay Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Ekim Çarşamba günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay burcuna geçerken bedenin hareket etmek ve açık havaya çıkmak istiyor; kalça ve uyluk kaslarını ısıtarak başlamak çekilme riskini azaltır. Sabaha doğru Ay'ın Neptün'le üçgeni uykunu ve bağışıklığını destekliyor. Gün ilerlerken yedinci evdeki Uranüs'ün karşıtlığı sinirliliği artırıp baş ve boyun gerginliğine yol açabilir, kısa bir nefes egzersizi iyi gelir. Venüs'ün retro hareketi duygusal olarak içe dönmeni isteyebilir, sıcak bir bitki çayı yardımcı olur. Yağlı, ağır yemekler karaciğeri yorabileceğinden sebze ağırlıklı öğünler daha iyi gelir. Gün içinde bol su içmeyi unutma. Akşam ekrandan uzak durmak uykuya geçişi kolaylaştırır. Öğle arasında on dakikalık yürüyüş hem kalçanı hem zihnini açar. Işığı ve sesi azaltarak geçirilen kısa bir mola sinirlerini yatıştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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