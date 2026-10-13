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13 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:13
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ekim Salı günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay on ikinci evinden geçerken bedenin dinlenmek ve içe dönmek istiyor; erken yatmak bağışıklığını destekler. Jüpiter'in Ay'la kurduğu kare fazla yemeye ve karaciğeri yoran yağlı, ağır yemeklere yöneltebilir; sebze ağırlıklı hafif öğünler daha iyi gelir. Kalça ve uyluk kaslarında çekilme hissi olursa ısınmadan hareket etmemek gerekiyor. Öğleden sonra Ay boşlukta olduğu için yoğun bir antrenman yerine kısa ve sakin bir yürüyüş seç. Venüs'ün retro hareketi duygusal olarak içe dönmeni isteyebilir, sıcak bir bitki çayı ve kısa bir meditasyon yardımcı olur. Gün içinde bol su içmeyi unutma. Öğle arasında on dakikalık yürüyüş hem kalçanı hem zihnini açar. Akşam ekrandan uzak durmak uykuya geçişi kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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