article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yay Burcu chevron-right-grey 18 Ekim Pazar Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
18 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ekim Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, ikinci evindeki Ay ile arkadaş evindeki Güneş akşam İlk Dördün'de kare kurarken, boğaz ve çene çevresinde hassasiyet ya da iştah dalgalanması yaşayabilirsin. Yemek saatlerini düzenli tutmak ve atıştırmalıkları sınırlamak iyi gelir. On ikinci evdeki Merkür sabah Ay uyumuyla zihninde dinlenme isteği yaratıyor; dışarıda yapılan kısa bir yürüyüş ruh halini dengeler. Akşam arkadaş buluşmasında ağır yemekten kaçın. Ilık bir içecekle günü kapat. Gün boyunca su içmeyi aksatma. Uykunu geç saatlere sarkıtmamaya özen göster. Omuzlarını geriye açıp göğsünü genişletmek nefes alışını rahatlatır. Akşam yemeğini erken yemek ve geceyi sakin geçirmek uykunu düzenler. Kısa bir güneş molası vermek de ruh halini toparlar. Yatmadan önce hafif bir esneme yapmak da gevşemene yardım eder.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yay Burcu Yorumu

Aylık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yay Burcu Yorumu

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Yay burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın