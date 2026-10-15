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Yay Burcu right-white
16 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Ekim Cuma günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, öğleden sonraya kadar burcunda ilerleyen Ay bedenini harekete çağırıyor; dokuzuncu evindeki Mars beşinci evdeki Satürn'le öğle saatlerinde üçgen yaparken koşu ya da hızlı yürüyüş gibi bir etkinlik sana iyi gelir. Ancak uyluk ön yüzü ve diz bağlarında gerginlik oluşabileceği için ısınmadan hızlı tempoya geçme. Spor sonrası kasları esnetmek ve bol su içmek toparlanmayı hızlandırır. Oğlak'a geçen Ay akşam saatlerinde bacaklarda ağırlık hissettirebilir, uzanıp bacaklarını yukarıda tutmak dolaşımı rahatlatır. Geceye doğru Ay'ın Neptün'le karesi uykunu hafifletebilir, odayı serin tut ve yatmadan önce ağır yemekten kaçın. Ayakkabılarını rahat seç. Ağrı hissedersen sıcak bir kompres uygula. Yürüyüş öncesi ve sonrası dizlerini nazikçe esnet. Su matarası taşımak susuzluğu önler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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