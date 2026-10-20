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Yay Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ekim Çarşamba günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, gece yarısını geçerken üçüncü evindeki Ay ile dokuzuncu evindeki Jüpiter karşıtlığı aşırı yemeye ve geç yatmaya itebilir; akşam atıştırmalıklarını sınırla. Öğleye doğru on birinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kuruyor; arkadaşlarla yapılacak açık hava yürüyüşü moralini yükseltir. Güneş üçgeninden sonra Ay ikindiye kadar boşta olduğundan uzun yolculuk ya da yoğun spor için henüz erken. Ay ikindiye doğru Balık'a geçip dördüncü evine girerken evde dinlenmek istiyorsun; sırt ve kalça çevreni ger. Akşam on ikinci evindeki retro Venüs'le kurulan üçgen için telefonu bırak, ılık duşla günü kapat. Akşam yemeğini erken yiyip bir bardak ılık su içmek hem sindirimi hem uykuyu destekler. Yürüyüşte rahat bir ayakkabı giy. Sabah birkaç dakika esnemek de iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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