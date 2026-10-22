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23 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ekim Cuma günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş'in Akrep'e geçişi dinlenme ihtiyacını artırıyor; uykun bölünebilir, yorgun uyanabilirsin. Merkür yarın retroya girecek, bu yüzden akşam saatlerinde yoğun sosyal etkinliklerden uzak durup uykuna zaman ayır. Öğle saatlerinde kalça ve uyluk çevreni germek rahatlatır. Sabah kahvaltısına taze meyve eklemek bağışıklığını destekler. Bir bardak sıcak süt ya da bitki çayı uyku öncesi güzel bir ritüel olur. Telefonu başucuna değil, odanın öbür köşesine koy. Hafif bir akşam yürüyüşü hareket isteğini dengeler. Sabahları ışığa çıkarak vücut saatini de düzene sok. Sırtına destek veren bir pozisyonda otur ve omuzlarını gevşet. Yemekten sonra tatlı atıştırmayı bırakmak uykunu derinleştirir. Yürüyüşte tabanı yumuşak bir ayakkabı seç, ekran süreni kıs ve dizlerini dinlendir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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