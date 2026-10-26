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27 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ekim Salı günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay altıncı evinde karın, bağırsak ve alt sırt bölgeni iş temposuna karşı duyarlı hale getiriyor. Sabah Mars karesi acele yemek yemene yol açabilir; kahvaltıyı yavaş ye. Öğle vakti Ay'ın retro Merkür'e karşıtlığı uzun masa başı çalışmada boynunu ve gözlerini yorar, her saat başı uzağa bak. Akşamüstü Jüpiter karesi cömert bir sofraya oturtup aşırı yemene neden olabilir; sebze ve baklagil ağırlıklı hafif bir tabak seç. Omuzlarını geriye çek, akşam yürüyüşü yap ve erken uyu. Yemekten sonra on beş dakika dolaşmak sindirimi kolaylaştırır. Gün içinde yeterince su içmeyi ve bel bölgeni yastıkla desteklemeyi ihmal etme. Akşam alkol ve gazlı içeceklerden uzak durmak da midene iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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