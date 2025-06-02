3 Haziran Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü sana maddi konularda bir sürpriz yapabilir. Belki de daha önce gözden kaçırdığın bir fırsat ya da hiç aklından geçmeyen bir yol karşına çıkabilir. Bu sayede maddi geleceğin konusunda yeni bir rota çizme şansın olabileceği gibi kariyerinde de değişiklikler söz konusu olabilir.

Tam da bu noktada bir denge kurman gerektiğini hatırlamalısın. Bu yüzden karar verirken sadece mantığını değil, sezgilerini de hesaba katmalısın. İç sesin dengeyi bulman ve başarılı olman konusunda sana rehberlik edebilir, sadece dinlemeyi bilmelisin.

Aşk hayatında ise, sessizlik altın olabilir. Sana iyi gelen sessizlik, belki de bir bağın güçlenmesine neden olabilir. Çünkü bazen, kelimelerden daha fazlasını gözler anlatır. Partnerinle ya da hoşlandığın kişiyle kurduğun göz teması, belki de çok daha fazlasını söyleyebilir. Kalbinin sesini dinle... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…