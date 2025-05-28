29 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün özel bir gün olacak! Çünkü kariyer alanında tüm ışıklar üzerinde... Topluluk önünde konuşma, sunum yapma veya sosyal medyada göz önünde olma gibi konular, bugün senin adeta parıldamanı sağlayacak.

Öte yandan Jüpiter’in Ay ile buluşması da seni destekleyecek ve ifade gücünü artıracak. Söz konusu uzmanlık alanın olduğunda, ifade gücünü adeta bir roket gibi yükselten bu enerji ile çevrendekileri etkilemen ise bir hayli kolay olacak. Haliyle bu süreçte, sözlerin ve fikirlerinle herkesi büyüleyeceksin. İş hayatında kolayca kendini ispatlayacak ve başarı da elde edeceksin.

Aşk hayatına gelecek olursak, yüzeysel ilişkilerden sıkıldığını ve daha derin, anlamlı bir bağ arzuladığını hissediyor olabilirsin. Yeni tanıştığın biriyle ruhsal bir çekim yaşayabilir, hatta bu kişiye karşı duygularını ifade etmekte hiç zorlanmayabilirsin. Eğer şu anda bir ilişkin varsa, konuşulmayan konuların gün yüzüne çıkması ve bu konuları çözüme kavuşturman, ilişkinin daha sağlıklı bir noktaya gelmesini sağlayabilir. Hadi aşka bir şans ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...