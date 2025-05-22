23 Mayıs Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kariyerinin seyri değişebilir. İş yerinde ortaklaşa yürütülen bir projede seni liderliğin ve yönetimin istenebilir. Bu durum ilk başta seni biraz yorabilir, hatta belki de üzerinde bir baskı hissi oluşturabilir. Ancak bu durum, uzun vadede itibarını ve iş yerindeki konumunu güçlendirme fırsatına dönüşecektir.

Görünen o ki kariyer basamaklarını hızla tırmanmanı sağlayacak bir fırsat yakalayacaksın. Geleceğinin seyrini değiştiren ve seni günden güne daha başarılı hale getirecek olan bu süreç için gönüllü olsan iyi edersin. Daha fazla sorumluluk alarak kendini göstermeye hazır ol!

Aşk hayatına gelecek olursak, bugünlerde içsel dengen biraz bozulmuş olabilir. Ancak bu durum, kendini daha iyi tanımana ve anlamana yardımcı olacak bir farkındalık yaratabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birbirinize biraz alan tanımanız ve sonra yeniden bir araya gelmeniz ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Eğer bekar bir Terazi burcuysan, bu dengesizlikler içerisinde ne istediğini bulmalısın. Kalbinin sesini dinle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…