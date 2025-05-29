30 Mayıs Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kariyer hayatında ikili ilişkilerin önemini daha belirgin bir şekilde anladığın bir gün olacak. İş hayatında ortaklık kurma, bir ekip içinde çalışma ya da belki de bir iş birliği teklifi alabileceğin.

Tam da bu noktada iş hayatında önemli adımlar atma konusunda şansın da senden yana olduğunu hissedebilirsin. Sözleşmeler imzalama, önemli toplantılara katılma veya belki de yeni bir iş görüşmesine gitme fırsatı yakalayabilirsin. Kariyer hayatını değiştirecek adımları atarken korkma ve ilerle!

Aşk hayatına gelirsek, bugün aşkın dilini konuşmanın tam sırası! Kelimelerin büyüsü ve güzel cümlelerin etkisiyle sevdiğin kişiyle arandaki bağı daha da güçlendirebilirsin. Ama bekar bir Terazi burcu isen, bugün senin için arkadaşlıktan aşka geçiş yapabileceğin bir yolun belirebileceği gün olacak. Hatta belki de uzun zamandır arkadaş olduğun bir kişiye karşı hislerinin değiştiğini fark edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...