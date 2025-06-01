2 Haziran Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün iş yerinde hızına ayak uydurmanı bekleyen bir kalabalık olacak. Herkes senden bir adım önde olmanı bekliyor. Ancak zamanla olan dansın, ayrıntıları incelerken zamanı yavaşlatıyor ve bu durum, bugün seni öne çıkaracak bir faktör olacak. Bir işi doğru yapmak, hızlı yapmaktan daha önemli ve bugün senin bu becerin sayesinde, belki de küçük bir hata, büyük bir krizin önüne geçebilir.

Görünen o ki haftaya hızlı başlamak yerine attığın kendinde emin adımlar seni zafere götürecek! Bunu unutma, insanların sözleri yerine yeteneklerine ve becerilerine odaklan!

Aşk hayatına gelirsek, bugün duygularını ifade etmekte biraz zorlanabilirsin. Her şeyin kusursuz bir dengeye oturmasını isterken bir anda kararsızlıklar ve belirsizliklerin içinde bulabilirsin kendini... Ancak unutma ki, kalp böyle detayları sevmez, o sadece dokunulmak ister. İşte tam da bu noktada kendine biraz alan tanı, duygularının düzene ya da dengeye değil de samimiyete ihtiyaç duyduğunu hatırla. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…