1 Haziran Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için özel bir önerimiz var. İş hayatında belki de sürekli olarak yoğun bir şekilde koşturduğun kariyer planlarını bir kenara bırakıp biraz da ilişkilerine odaklanmanın tam sırası.

Zira, Merkür ve Jüpiter'in etkileşimi sosyal çevrenden hayatını değiştirebilecek bir teklif getirebilir. Sadece, bu teklife 'evet' deme cesaretini göstermen gerekiyor. Kim bilir, belki de bu basit 'evet' kelimesi, güçlü bir ortaklığın habercisi olabilir.

Aşk hayatına gelecek olursak, içsel bir denge kurmaya başladığını hissediyoruz. Geçmişte enerjini tüketen, belki de yıpratan olayları affetmek ya da kabullenmek, yeni aşklara kapılarını daha geniş açmanı sağlayabilir. Bugün belki de sadece bir gülümsemeyle başlayacak bir hikaye, çok daha derinlere, kalbinin en özel köşelerine kadar inebilir... Hadi aşka kapıl; bir çiçeğe dokun ve bir kuşun ötüşünde mutluluğu bul! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…