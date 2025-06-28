29 Haziran Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünlerde belki de hiç beklemediğin bir anda, arkadaş çevrenden gelen bazı bilgiler kafanı karıştırabilir, düşünce dalgalarını biraz da olsa bulandırabilir. Kariyer hedeflerinin, sosyal çevrenle olan ilişkilerinle çakıştığını hissetmen de mümkün. Özellikle grup projelerinde, fikirlerin çatışması, görüş ayrılıklarının yaşanması gibi durumlarla karşılaşabilirsin.

Bu durumlar karşısında ise zihnini netleştirmek, düşüncelerini toparlamak adına biraz yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirsin. Görünen o ki hızlı kararlar vermen gerekecek. Bize soracak olursan, bugün ön planda olmak ve düzeni sağlayan kişi olmak için bir an önce yönetimi eline al!

Aşk hayatına gelirsek, kıskançlık hissi, geçmişe takılıp kalma durumu ya da 'Beni yeterince önemsiyor mu?' gibi soruların zihninde dönüp durabileceğini söyleyebiliriz. Romantik bir hafta sonu planı yapmak yerine, belki de içsel çözümlemelerle, kendi düşüncelerinle baş başa kalabilirsin. Eğer bir yüzleşme kaçınılmaz hale gelirse, bu durumda dürüstlüğün, açıkça konuşmanın tek çıkış yolu olduğunu unutma. Bu süreçte kendine zaman tanı, belki de ihtiyacın olan şey biraz yalnız kalmak ve düşüncelerini toparlamaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…