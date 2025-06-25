26 Haziran Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün yıldızlar senin için tüm ışıltısıyla parlıyor. Bu da iş hayatında ve sosyal çevrende adeta bir yıldız gibi parlamaya hazır olduğunu söylüyorlar. Evrenin iletişim gezegeni Merkür'ün enerjik ve liderlik ruhuna sahip Aslan burcuna geçişi ile birlikte, ekip çalışmalarında fikirlerini özgürce ifade edebilir ve liderlik etme fırsatı bulabilirsin.

Özellikle de ikna kabiliyetinin zirveye çıktığı bu dönemde, yeni bağlantılar kurabilir ve güçlü destekler elde edebilirsin. Genişleyen iletişim ağın sana yeni iş fırsatları sunabilir. Ancak daha da önemlisi öz güvenini artırarak bir adım öne atmanı sağlayabilir. İş hayatında daha fazla rol almanın tam sırası. Hadi göster kendini ve yeteneklerinle rakiplerinin önüne geç!

Aşk hayatınıza gelirsek, kalabalık bir ortamda veya bir arkadaşının aracılığıyla yeni biriyle tanışma olasılığın oldukça yüksek. Kendini yeni bir aşka, romantik bir yakınlaşmaya bırakmalı ya da hoşlandığın kişiye duygularını açıklamak için cesaretini toplamalısın. Söz konusu aşk olduğunda Merkür, risk almanın ödüllendirileceğini söylüyor. Yani, bugün aşkta cesur adımlar atmak için mükemmel bir gün olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…