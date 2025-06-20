21 Haziran Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün paranın hüküm sürdüğü dünyamızda, maddi konularla ilgili bilinçli kararlar almanın zamanı geldi. Ancak, içinde bir yerlerde sürekli olarak 'Ya yanlış bir adım atarsam?' şeklinde bir ses yankılanıyor olabilir. Bu içsel çatışma, aslında daha derinlerde yatan bir güven sorunuyla bağlantılı olabilir.

İşte tam da bu yüzden bugün, yeni bir karar alma günü değil, mevcut durumunu ve hislerini sorgulama günü olmalı. Neptün retronun etkisinde olduğunu unutma! bu aralar paranın hesabını iyi yapmalı, kazanmak ve kaybetmekten ziyade stabil kalmaya odaklanmalısın.

Aşk hayatına baktığımızda ise, belki de son zamanlarda partnerine fazlasıyla enerji ve emek vermiş olabilirsin. Bu durum, kendini biraz yorgun ve eksilmiş hissetmene neden olmuş olabilir. Ancak bugün, partnerinle değil, kendi içsel dengenle ilgilenmenin zamanı geldi. Çünkü sevgi önce içten başlar ve kendine olan sevgin, diğer tüm sevgilerin temelini oluşturur. Kendine zaman ayır, kendi ihtiyaçlarını ve duygularını sorgula. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…