19 Haziran Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün maddi anlamda beklenmedik bir fırsat kapını çalabilir. Bu, belki de hiç hesapta olmayan bir iş teklifi, beklenmedik bir miras ya da bir yatırım fırsatına dönüşebilir. Bu fırsatlar, Venüs ile Uranüs kavuşumunun enerjisiyle hayatına girebilir.

Uranüs etkili kavuşum aynı zamanda rutin ve alışılmışın dışına çıkmaya, hatta biraz risk almaya da teşvik edebilir. Görünen o ki şimdi, 'Değişiklik risktir' düşüncesi yerine 'Farklı olan değerlidir' fikri senin yeni rehberin olabilir. İzin ver dengeler değişsin, hayatın kendine yeni bir akış ve yol bulsun!

Aşk hayatına gelecek olursak, bugün duygusal anlamda bir genişleme yaşayabilirsin. Bir anda kendini hiç düşünmediğin bir kişiye karşı güçlü bir çekim içinde bulabilirsin. Bu, belki de seninle aynı hızda değişmeye ve gelişmeye açık biri olabilir. Böylece bağlılık tanımının yenilendiği bir dönem olabilir. Bu dönemde, seni anlayan ve seninle birlikte büyümeye hazır olan birine karşı daha fazla ilgi duyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...