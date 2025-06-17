18 Haziran Çarşamba Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün cüzdanını biraz daha sıkı tutman gerekebilir. Finansal konular bugün senin için biraz daha hassas hale gelebilir. Borçlar, ödemeler ya da belki de ortaklaşa yürüttüğün işlerde belirsizliklerin olabileceğini unutma. Bu belirsizlikler seni biraz tedirgin edebilir ama endişelenme, bu durum geçici.

Tam da bu noktada iş hayatında ise yapman gereken bir işin ertelenebileceği veya sorumlulukların bir başkasına devredilebileceği bir durumla karşılaşabilirsin. Bu seni biraz rahatsız edebilir, ama unutma ki iş hayatı her zaman inişli çıkışlıdır.

Aşk hayatında ise biraz fazla romantik olabilirsin. Yeni biriyle tanıştığın bu dönemde, onu olduğundan çok daha mükemmel görebilirsin. Bu durum seni biraz fazla hayal kırıklığına uğratabilir. Eğer mevcut bir ilişkin varsa, bugün beklentilerini biraz düşürmen gerekebilir. Her şeyin bir zamanı var, bugün belki de netlik beklentini biraz fazla yüksek tutuyor olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…