20 Haziran Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için kariyer alanında daha içten ve duygusal bir tutum sergileme günü. Statü, ünvan ya da para gibi dışsal faktörlerden ziyade, 'Bu iş beni ne kadar mutlu ediyor?' sorusu bugün hayatında öncelikli bir yer tutabilir. Tam da bu noktada iş hayatında üstlerinle olan ilişkilerinde duygusal zekanı kullanman, fark yaratmanı sağlayacaktır.

Profesyonel hayatında bile duygusal zeka ve ruhsal tatmine odaklanmanı sağlayan ise Güneş'in Yengeç burcuna geçişi olacak. Şimdi sahiden ne istediğini anlamanın ve hayatına değer katacak işlere yönelmenin tam sırası. İdeallerinin peşinden koş!

Aşk hayatında ise bugün, ilişkilerine daha ciddi bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun. 'Bu ilişkinin geleceği var mı?' sorusu kafanı kurcalayabilir. İçinde bulunduğun bu dönemde, sıcaklık ve yakınlık hissiyatının peşindesin. Eğer hayatında kalbini gerçek anlamda titreten biri varsa, bu kişiye daha çok bağlanmak, onu daha çok sahiplenmek isteyebilirsin. Bugün, duygularını ve içgüdülerini takip etmek, senin için en doğru yol olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…