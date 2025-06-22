23 Haziran Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün iş hayatında bazı dikkat çekici olaylarla karşılaşabilirsin. İş arkadaşlarının dağınıklığı ve düzensizliği, normalde senin düzenli ve tertipli yaşam tarzına ters düşebilir. İşteki bu karmaşa, genellikle kontrolün dışında gelişen ve alışık olmadığın bir durum olabilir.

İşte tam da bu yüzden, Güneş ile Neptün karesinin etkisi altında olduğumuz bu dönemde, işle ilgili teslimatlar ve sözleşmeler konusunda ekstra dikkatli olman gerekebilir. Bu süreçte, detaylara daha fazla önem vermek ve her şeyi dikkatle gözden geçirmek, aynı zamanda karmaşayı da çözmeni sağlayacağı için yararına olacaktır.

Aşk hayatına geldiğimizde ise, bugün belki de partnerinle arandaki iletişimde bazı belirsizlikler yaşayabilirsin. 'Acaba o ne demek istedi?', 'Beni gerçekten anladı mı?' gibi sorularla kafanı meşgul edebilirsin. Ancak unutma ki sürekli olarak netlik aramak ve her şeyi anlamaya çalışmak seni yorabilir. Bugün, belki de duygularını hissetmeye ve onları serbest bırakmaya odaklanman daha iyi olabilir. Zihnini susturduğunda, kalbinin daha iyi ve daha doğru konuştuğunu göreceksin. İyi günler dileriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…