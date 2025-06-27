28 Haziran Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün enerjin ev, aile ve mülk konularına yönelecek gibi görünüyor. Belki de uzun süredir ertelediğin bir taşınma kararı almanın tam zamanı. Ya da belki de evini yenileme, tadilat yapma fikri kafanda şekillenmeye başladı. Evinin konforunu artıracak, sana uzun vadeli güvence sağlayacak bu tür işler için bugün mükemmel bir gün olabilir. İşte tam da bu noktada ev alım satımlarını bir düşün deriz. Zira yaşam alanını değiştirirken kârlı çıkma şansın da bir hayli yüksek.

Aşk hayatına gelirsek, bugün duygusal güvenlik ön plana çıkıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte oluşturduğun ilişki yapısının sağlamlığını test edeceğin bir gün olabilir. İlişkinin temelleri ne kadar güçlü? Birlikte yürüttüğün bu yolculukta ne kadar güvende hissediyorsun? Bu soruların yanıtlarını bugün bulabilirsin.

Eğer yalnızsan ve aşkı arıyorsan, bugün sıcak bir ev ortamında ya da nostaljik bir sohbetin içinde kalbini ısıtacak bir etkileşim yaşayabilirsin. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle tanışma fırsatın olabilir. Kim bilir, belki de aşk kapını çalar ve hayatına taze bir soluk getirir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…