Sevgili Terazi, bu hafta başında Merkür ve Mars kavuşumu ile finansal krizleri çözmek ve kariyerinde liderlik rolünü üstlenmek tam da ihtiyacın olan şey haline gelecek. Karar verme aşamasında risk alarak ilerlemen seni uzun süredir içinde bulunduğun durağanlıktan çekip çıkaracak. Beklemek yerine imkanları bizzat yarattığın profesyonel bir sürece girerken işleri kendi kontrolüne almak için ise sorumluluk üstlenmen gerekebilir. Bu arada, cesaretin başkaları tarafından fark edilince liderlik rolüne zorlanabilirsin.

Öte yandan Güneş geçişiyle artık politik duruşundan sıyrılıp gerçek stratejilerini ortaya koymalısın. Finansal dengesizlikleri bitirecek veya yeniden şekillendirecek önemli hamleyi bu hafta başarıyla gerçekleştirebilirsin. Krediler veya ortaklı paralar gibi konularda liderlik rolünü üstlendiğinde sürecin lehine döndürebilirsin. Başkalarının beklentilerinden ziyade kendi hedeflerine odaklanarak kârlı yolları keşfetmeye hazır ol. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…