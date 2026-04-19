20 Nisan - 26 Nisan Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

20 - 26 Nisan 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.04.2026 - 18:01

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Nisan - 26 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 20 Nisan - 26 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta aşk hayatında bekleme halinin kırıldığı ve sabırsızlık sınavından geçtiğin bir sürece giriyorsun. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen partnerine karşı olan güvenin perçinlenirken aranızdaki tüm belirsiz gerilimler yerini derin bir bağlılığa bırakıyor. Birlikte hareket etmek ve hayatın zorluklarına karşı el ele durmak ilişkinin en büyük gücü haline gelecek. Tutkunun yanına eklenen bu sarsılmaz güven duygusu aşkını bir üst seviyeye taşıyacak.

Tabii bekar bir Terazi isen yıldırım hızıyla başlayan bir ilişki seni şaşırtıcı bir uyanışa davet edebilir. Uzun süredir beklediğin özel ilginin bir anda hayatına girmesiyle tüm tereddütlerin son bulabilir. Karşındaki kişinin net ve kararlı tavrı senin de duygularını daha açık ifade etmeni sağlayacak. Bu hafta aşkta hızlı ve cesur adımlar atmaktan korkmamalısın çünkü kalbinin ritmi seni doğru adrese götürüyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
