Sevgili Terazi, bu hafta aşk hayatında bekleme halinin kırıldığı ve sabırsızlık sınavından geçtiğin bir sürece giriyorsun. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen partnerine karşı olan güvenin perçinlenirken aranızdaki tüm belirsiz gerilimler yerini derin bir bağlılığa bırakıyor. Birlikte hareket etmek ve hayatın zorluklarına karşı el ele durmak ilişkinin en büyük gücü haline gelecek. Tutkunun yanına eklenen bu sarsılmaz güven duygusu aşkını bir üst seviyeye taşıyacak.

Tabii bekar bir Terazi isen yıldırım hızıyla başlayan bir ilişki seni şaşırtıcı bir uyanışa davet edebilir. Uzun süredir beklediğin özel ilginin bir anda hayatına girmesiyle tüm tereddütlerin son bulabilir. Karşındaki kişinin net ve kararlı tavrı senin de duygularını daha açık ifade etmeni sağlayacak. Bu hafta aşkta hızlı ve cesur adımlar atmaktan korkmamalısın çünkü kalbinin ritmi seni doğru adrese götürüyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…