20 Nisan - 26 Nisan Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

20 - 26 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
19.04.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 20 Nisan - 26 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Nisan - 26 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftanın başında Merkür ve Mars kavuşumuyla beraber finansal krizleri çözmek ve kariyerinde liderlik rolünü üstlenmek için yoğun bir baskı hissedebilirsin. Karar verme aşamasında risk alarak ilerlemen seni uzun süredir içinde bulunduğun durağanlıktan çekip çıkaracaktır. Beklemek yerine imkanları bizzat yarattığın profesyonel bir sürece girerken işleri kendi kontrolüne almak için sorumluluk üstlenmelisin.

Hafta ortasıda ise Güneş geçişiyle artık politik duruşundan sıyrılıp gerçek stratejilerini ortaya koyma vaktin geldi. Finansal dengesizlikleri bitirecek veya yeniden şekillendirecek önemli hamleyi bu hafta başarıyla gerçekleştirebilirsin. Krediler veya ortaklı paralar gibi konularda liderlik rolünü sen üstlendiğinde sürecin lehine döndüğünü göreceksin. Başkalarının beklentilerinden ziyade kendi hedeflerine odaklanmalısın.

Peki ya aşk? Aşk için ise biraz beklemelisin. Hafta sonu Uranüs hareketiyle aşk hayatında bekleme halinin kırıldığı ve sabırsızlık sınavından geçtiğin bir sürece gireceksin. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen partnerine karşı olan güvenin perçinlenirken aranızdaki tüm belirsiz gerilimler yerini derin bir bağlılığa bırakacak. Ama bekar bir Terazi isen yıldırım hızıyla başlayan bir ilişki seni şaşırtıcı bir uyanışa davet edebilir. Hadi, kalbinin ritmini bul! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
