Sevgili Terazi, bu haftanın başında Merkür ve Mars kavuşumuyla beraber finansal krizleri çözmek ve kariyerinde liderlik rolünü üstlenmek için yoğun bir baskı hissedebilirsin. Karar verme aşamasında risk alarak ilerlemen seni uzun süredir içinde bulunduğun durağanlıktan çekip çıkaracaktır. Beklemek yerine imkanları bizzat yarattığın profesyonel bir sürece girerken işleri kendi kontrolüne almak için sorumluluk üstlenmelisin.

Hafta ortasıda ise Güneş geçişiyle artık politik duruşundan sıyrılıp gerçek stratejilerini ortaya koyma vaktin geldi. Finansal dengesizlikleri bitirecek veya yeniden şekillendirecek önemli hamleyi bu hafta başarıyla gerçekleştirebilirsin. Krediler veya ortaklı paralar gibi konularda liderlik rolünü sen üstlendiğinde sürecin lehine döndüğünü göreceksin. Başkalarının beklentilerinden ziyade kendi hedeflerine odaklanmalısın.

Peki ya aşk? Aşk için ise biraz beklemelisin. Hafta sonu Uranüs hareketiyle aşk hayatında bekleme halinin kırıldığı ve sabırsızlık sınavından geçtiğin bir sürece gireceksin. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen partnerine karşı olan güvenin perçinlenirken aranızdaki tüm belirsiz gerilimler yerini derin bir bağlılığa bırakacak. Ama bekar bir Terazi isen yıldırım hızıyla başlayan bir ilişki seni şaşırtıcı bir uyanışa davet edebilir. Hadi, kalbinin ritmini bul! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…