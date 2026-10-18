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Terazi Burcu right-white
19 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Ekim Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, beşinci evinde Plüton'la kavuşan Ay eğlence ve yaratıcı uğraşlara fazla enerji harcatabilir; ikinci evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise bel ve alt sırt çevrende yorgunluk bırakabilir. Oturduğun yerde sık sık pozisyon değiştirmek ve belini hafifçe germek rahatlatır. Dokuzuncu evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni hareket ihtiyacını artırıyor, yarım saatlik tempolu bir yürüyüş iyi gelir. Gün içinde şekerli atıştırmalıkları azaltıp meyve tercih et. Akşam sıcak bir çorba içip erken yatmak bedenini toparlar. Yedinci evdeki Neptün gece dalgınlık yaratabilir, ekran süreni kısalt. Ev içinde ağır eşya taşırken dizlerini bükmek ve sık sık oturup dinlenmek bel yükünü azaltır. Belini ılık bir havluyla ısıtmak da uyumadan önce rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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