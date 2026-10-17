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Terazi Burcu right-white
18 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ekim Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, burcundaki Güneş ile dördüncü evdeki Ay akşam İlk Dördün'de kare kurarken, bel ve kalça çevresinde gerginlik bırakabilir; ev işleriyle uğraşıyorsan eğilirken dizlerini bükmek ve ağır eşyaları iki elle taşımak bel yükünü azaltır. İkinci evdeki Merkür sabah saatlerinde Ay'la uyum kurduğu için gün içinde şekerli yiyecek isteğini yanına alacağın bir meyveyle dengeleyebilirsin. Ilık bir çorba içip erken yatmak seni toparlar. Soğuk zeminde yalın ayak durma. Belini sıcak bir havluyla ısıtmak da faydalı. Gün boyunca su içmeyi ihmal etme. Yürüyüşe çıkmadan önce kalçanı ve bacaklarını hafifçe germek kasların esnemesini kolaylaştırır. Akşam yemeğinden sonra kısa bir süre dinlenmek ve bacaklarını yukarı kaldırmak yorgunluğu alır. Dinlenmek için kendine ufak bir uyku molası tanımak da iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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