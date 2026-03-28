Sevgili Oğlak, bugün iş dünyasında bir şeylerin harekete geçtiğini hissetmek seni bir hayli canlandırıyor. İster büyük ister küçük olsun, her türlü başarı seni 'doğru yoldayım' hissiyle besliyor. Bu güçlü hisle, daha da ileriye gitmek istiyorsun.

Gün ilerledikçe, daha büyük bir hedefin peşinden gitmek için planlar yapıyorsun. Artık daha keskin ve kararlı bir bakış açısına sahipsin. Her adımın daha sağlam ve emin olduğunu hissediyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise mesafeli duruşunu bir kenara bırakabilirsin. Eğer bekar bir Oğlak burcuysan, uzaktan ilgi duyduğun biriyle arandaki buzların erimesi mümkün. Sınırları aşmak, aşk için daha fazlasını göze almak üzeresin... İlişkisi olan Oğlak burçları içinse, daha sıcak ve samimi bir iletişim dönemi başlıyor. Aşkta soğuk hava dalgası sona eriyor ve yerini sıcak bir bahar rüzgarına bırakıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…