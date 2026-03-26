Sevgili Oğlak, bugün senin için iş hayatında önemli bir dönemeç var. Dağınık bir süreçte, belki de beklenmedik bir şekilde liderlik rolünü üstlenmek zorunda kalabilirsin. Ancak endişelenme, çünkü Güneş ile Plüton altmışlığı senin yanında. Bu güçlü enerji, senin bu son derece karmaşık süreci düzenleyen, yapıyı oluşturan kişi olmanı sağlıyor.

Bu durum belki biraz zorlu ve yorucu olabilir ancak unutma ki, bu süreç aynı zamanda güçlenmeni de sağlayacak. Özellikle de uzun vadede çok daha güçlü bir pozisyona ulaşman konusunda seni desteklecek. Artık bütün ipler sende! Şimdi kontrolü eline al, çünkü düzeni kurma ve işleri yönetme zamanı senin için!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, ciddi bir bağ hissi hakim. Eğer bekarsan, karşılarına çıkan güçlü karakterli bir kişiye karşı kendilerini çekilmiş hissedebilirsin. Ancak aşkta risk almayacaksın, çünkü sen güvenli bir liman ve huzur arıyorsun. Ait hissetmek ama emin olmak... Sana iyi gelen bir aşkın kollarında ve garantide olmak. Bu yüzden kolayca bağlanamayacaksın ama denemlisin! Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, şimdi aşk hayatında güçlü ve kalıcı bağlar kurma zamanı! Partnerine bir şans ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…