Sevgili Oğlak, bugün iş hayatında senin için bir dönüm noktası gibi görünüyor. Biraz dağınık, belki de hiç beklemediğin bir süreçte, liderlik tahtına oturman gerekebilir. Ama dur, hemen endişelenme! Çünkü Güneş ile Plüton'un oluşturduğu altmışlık, tam da senin yanında duruyor. Bu güçlü ve etkileyici enerji, seni bu karmaşık sürecin dümenine geçiren, düzeni sağlayan ve yapıyı oluşturan kişi yapıyor.

İşte bu durum biraz zorlu ve yorucu olabilir. Ancak unutma ki bu süreç aynı zamanda senin güçlenmeni, daha da kuvvetli hale gelmeni sağlayacak. Özellikle uzun vadede çok daha güçlü bir pozisyona ulaşman konusunda seni destekleyecek. Artık bütün ipler sende! Şimdi kontrolü eline al, çünkü düzeni kurma ve işleri yönetme zamanı geldi çattı. Bu senin zamanın, bu senin sahnen. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…