27 Nisan Pazar Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün bolca paradan söz edeceğiz! Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay'da gözünü açık tutarsan kazanacaksın. Özellikle de yatırım ve girişimler söz konusu olduğunda vazgeçmeyi de bilmelisin. Biraz esnek davranarak gerekirse yatırımlarının seyrini tamamen değiştirme ihtimalini kabul etmelisin.

Tamda bu noktada Mars ve Plüton'dan da güç almalı, fırsatları kaçırmamak için değişime hazır olmalısın. Bugüne kadar çok kazandıran bir yatırımın artık kârlı olmadığını kabul edebilmelisin. Böylece yeni yollar aramalı, pazar gününü alternatifleri değerlendirerek geçirmelisin.

Sırada aşk var! Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay'dan aldığın ilhamla aşkın ateşini de yeniden yakabilirsin. Duygularına kapılabilir, aşkı yaşamaktan korkmayarak hislerini tüm gerçekliği ile itiraf edebilirsin. Bekar Oğlak burçları için tutkulu bir aşkın habercisi olan Yeni Ay, seni dibe çeken ilişkiden ise arınman gerektiğini işaret ediyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...