23 Nisan Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün yola çıkabilirsin. Güneş ile Plüton arasındaki güçlü etkileşim önünde açılan kapılara işaret ediyor. Hiç yurt dışında çalışmayı ya da okumayı düşündün mü? Zira, fırsat ayağına geldi gibi görünüyor!

Tam da bu noktada kısa bir iş seyahati ya da eğitim süreci için vize başvurusu söz konu olabilir. Alelacele yapılan başvuru süreçleri ise netice verebilir. Bambaşka bir ülkede eğitim hayatına başlamanın heyecanına hazır olsan iyi edersin. Fikirlerini farklı bir dille aktarmak ve sesini daha geniş bir kitleye duyurmak ise sana güç verecektir.

İş ve eğitim hayatında başarılar kadar, bulunduğun yerden uzaklaşmak da gündemindeyken aşk hayatın değişebilir. Bu yeni heyecanları partnerin desteklemez ise yol ayrımları söz konusu olabilir. Ufkunu açacak bu yolculuklar süresince seni destekleyen bir birlikteliğe ihtiyaç duyabilirsin. Belki yeni bir aşka atılmanın da zamanı gelmiştir, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...