24 Nisan Perşembe Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün takımın bir parçası olmalısın. Yönetimden ziyade üretimde yer almalı, ekibinle birlik olduğunu hissettirmelisin. Belki yine liderlik yapmalısın ama oyunu kuran değil oynayan da sen olmalısın. Bu sayede kendini ait hissedebilir, başarıya ulaşabilir ve kitlesel bir başarının da öncüsü olabilirsin.

Zira, Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunun enerjisi ile herkesi oyuna dahil etmen gerektiğini hissedeceksin. Bu sayede başarılı olacak, aklını kullandığında zaten ekibin içinde sivrilmeyi ve öne çıkmayı da başaracaksın. Hem birleştiren hem yöneten tarafta yer alarak başaracaklarınla gurur da duyacaksın. Tabii bunun maddi bir karşılığı da olacak.

Gelelim aşk hayatına! İlişkilerinde de tıpkı iş hayatında olduğu gibi takımın bir parçası olmalısın. Partnerinle bir olmalı, aile olmalı ve aidiyet hissi ile evi yuva yapmalısınız. Bu noktada kalbinde geçmişi geride bırakıp onunma mutlu olduğunu da hissedebilirsin. Sadık, güvenilir ve huzurlu aşkı kucaklamanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...