26 Nisan Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün bir anda karar verebilirsin. İşten ayrılmak ve mevcut düzeninden tamamen farklı bir düzen kurmak gündeminde yer alabilir. Elbette senin kadar planlı birisi için bu karar göründüğü kadar ani olmayacaktır. Zira arka planda onlarca şeyi hem de hızla düşünmüş ve en doğru kararı verdiğinden eminsindir!

Yine de uyarmalıyız, Venüs ile Juno'nun duygusal etkisine kapılmadığına emin olmalısın. Belki de yeni bir kariyer yolculuğuna dair arzun, hayatını tamamen değiştirme istediğidir, ne dersin? Yeni bir başlangıç ile hayallerine doğru ilerlemek için harika bir dönemdesin. Bu şansı kaçırmamalı, iş hayatında daha fazla başarı için alman gereken riskleri almalısın.

Gelelim aşk hayatına! İş hayatındaki düzen değişikliği romantik ilişkilerine de yansıyacaktır elbette. İlişkinde neye ihtiyacın olduğunu düşünürken bulabilirsin kendini. Çünkü Juno ve Venüs'ün güçlü çekimi, duygusal ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmadığı aşkların sonu olabilir. Anlaşılan, hayatındaki hemen her şeyi değiştirmek ve yeni bir aşka atılmak için de hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...