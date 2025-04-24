25 Nisan Cuma Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugünden itibaren iş hayatında çok daha fazla sorumluluk üstlenebilirsin. Her şeyi aynı anda isteyebilir, başarılı olmak için büyük hırslara kapılabilir ve kendine yeni hedefler belirleyerek akademik planlar da yapabilirsin.

Tam da bu noktada Venüs ile Satürn'ün Balık burcundaki kavuşum enerjisinden güç alacaksın. Bu sayede yurt dışı bağlantılı işlere ve eğitim programlarına odaklanabilirsin. Bunun için bazı başvuru ve mülakat süreçlerinden geçebilirsin. Kendine olan güvenini göstermeli ve başarabileceğinden tereddüt etmemelisin. İstediğin her şeyi elde edebileceğini biliyorsun. Yeter ki göster kendini!

Sırada aşk var elbette! Zira, Venüs ile Satürn bir araya gelmişken aşktan söz etmemek mümkün değil. Peki, duygularını kontrol etmeye çalışıyor olabilir misin? Hadi bırak kendini, aşkta sessizlikten vazgeç ve sınırları biraz zorlayarak aşka kapılmayı da göz önünde bulundur. Güzel duygular seni sardığında duygularını açmaktan pişman olmayacaksın, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...