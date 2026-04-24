Sevgili Oğlak, bugün kimliğini, hedeflerini ve hayattaki duruşunu yeniden tanımlamanı sağlayacak güçlü enerjiler altındasın. Güneş ve Plüton arasındaki sert açı seni bir dönüşüme zorlarken eski kalıpları yıkıp yerine çok daha sağlam bir yapı inşa etme şansı sunuyor. Kariyer hedeflerinde ve hayata bakış açında yapacağın bu değişim seni profesyonel dünyada çok daha görünür kılacaktır.

Kendini ifade etme biçiminde ve otoriteni yansıtma tarzında yapacağın güncellemeler çevrendekilerin sana olan bakışını değiştirebilir. Şimdi sınırlarını ve yeteneklerini yeniden keşfettiğinde, hayatın kontrolünü tamamen eline aldığını hissedeceksin. Bu içsel uyanış profesyonel yaşamında zirveye giden yolun kapılarını aralayacaktır.

Gelelim aşka! İlişkilerinde güçlü ama zorlayıcı bir çekimin etkisiyle kontrol teması ön plana çıkabilir. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen partnerinle arandaki güç dengelerini kurarken karşılıklı saygıdan ödün vermemeye dikkat etmelisin. Ama bekar bir Oğlak burcuysan, etkisinden çıkamadığın birine karşı hem hayranlık hem de biraz çekince hissedebilirsin. Akışta kalmak seni rahatlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...