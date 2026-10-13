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Oğlak Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Bugün Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 14 Ekim Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Ekim Çarşamba günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük para falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ortak kasa, kredi koşulları ve borç alacak rakamları Jüpiter ile Mars'ın etkisiyle bugün öne çıkıyor; gerçek tabloyu yazıya dökmek hem seni hem ortaklarını korur. Plüton'un para evinden verdiği destek kalıcı bir gelir stratejisini netleştirmeni kolaylaştırıyor, öğleye doğru Ay'la kurduğu sekstil bunu destekliyor. Öğleden sonra altıncı evdeki Uranüs, bir ekip arkadaşının ödeme beklentisinde ani bir değişiklik getirebilir. Venüs retrosu arkadaş çevresindeki bir ödünç para konusunu yeniden açabilir; tarih ve tutarı yazılı konuşmak dostluğu korur. Ay'ın on ikinci evden geçişi gizli bir gideri fark ettirebilir. Prim ya da zam için başarılarını belgele. Ekip bütçesinde bu ayın gerçek giderlerini sıralamak ileride sürpriz çıkmasını engeller. Gelir planını sade bir tabloyla göstermek ortaklarını da ikna eder.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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