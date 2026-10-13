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Oğlak Burcu right-white
13 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:12
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Bugün Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 13 Ekim Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Ekim Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük para falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ortak kasa, kredi koşulları ve borç alacak rakamları bugün öne çıkıyor; Jüpiter sekizinci evden Ay'la kare kurarken bu rakamları olduğundan iyi göstermek cazip olacak. Gerçek tabloyu yazıya dökmek hem seni hem ortaklarını korur. Ay'ın on birinci evden geçmesi arkadaşlardan gelen bir tavsiyeyi değerlendirmeni sağlayabilir, ama tavsiyeyi kendi hesabınla doğrula. Venüs retrosu eski bir ödünç para konusunu yeniden açabilir; tarih ve tutarı yazılı konuşmak dostluğu korur. Öğleden sonra boşluktaki Ay büyük bir anlaşmayı yarına bırakmanı öneriyor. Kısa vadeli bir kazanç teklifinde bir gün beklemek mantıklı. Ekip bütçesinde bu ayın gerçek giderlerini sıralamak ileride sürpriz çıkmasını engeller. Prim ya da zam konuşmak istiyorsan elindeki başarıları belgele.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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