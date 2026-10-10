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Oğlak Burcu right-white
11 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Bugün Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 11 Ekim Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük para falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Mars'ın ortak kaynaklar evinde olması borç, taksit ve ortak gider konularını gündeme getiriyor; Venüs retrosuyla karesi dostlarla yapılan para alışverişinde gerginlik yaratabilir. Borç verirken ya da alırken yazılı bir not almak ilişkileri korur. Merkür ile Mars arasındaki sürtüşme kariyerle ilgili bir ücret ya da prim görüşmesinde sabırsız bir dil kullanmana yol açabilir, hazırlıklı gitmek avantaj sağlar. Gündüz Ay'ın kariyer evinde olması iş yerinde maddi bir fırsat yaratabilir. Akşama doğru bir arkadaş grubuyla yapılacak harcama gündeme gelebilir. Ödeme takvimini güncelleyip ortak giderlerin sorumluluğunu yazıya dökmek içini rahatlatır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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