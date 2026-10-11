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Oğlak Burcu right-white
12 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Bugün Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 12 Ekim Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Ekim Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük para falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş kariyer evinde seni görünür kılarken para konusunda bir meslektaşın ya da arkadaşının desteği gündeme gelebilir. Ay'ın retrodaki Venüs'le kavuşması bir arkadaşınla yapılan para anlaşmasını gözden geçirmeni söylüyor; ödünç alma ve verme konusunda yazılı bir uzlaşma şart. Sabah Ay ile Mars'ın karesi ortak borç ve alacak konusunda hararetli bir tartışmaya dönüşebilir, rakamları duygusuz bir tonla konuşmak seni korur. Akşam Merkür'le kavuşan Ay ekip içi bütçe planlaması ve prim görüşmeleri için verimli bir zemin yaratıyor. Kısa vadeli bir kazanç teklifini hemen kabul etmeden önce bir gün beklemek mantıklı. Ağ kurduğun kişilerden gelen iş fırsatlarını not etmeyi unutma. Ortak borçlarda tarih ve tutarı yazıya dökmek hem dostluğu hem bütçeni korur, kararsız kaldığın tekliflerde birkaç gün düşünme süresi istemek de akıllıca.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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