Sevgili Oğlak, bugün Ay Kova burcuna ilerlerken kurduğun sarsılmaz yapının seni kısıtladığını hissetmeye başlıyorsun. Mevcut sistemin küçük bir parçasını yıkıp yerine çok daha esnek ve güncel bir yapı inşa etmek isteyebilirsin. Kuralları senin koymadığın alanlardan çekilmek mesleki otoriteni yeniden tanımlamanı ve güçlendirmeni sağlar.

Disiplinli yapının bazen ilerlemeyi engellediğini fark etmek seni radikal değişimlere yönlendirecektir. Alıştığınız çalışma düzenini değiştirmek profesyonel çevrede şaşkınlık yaratsa bile senin için taze bir başlangıç anlamına gelir. Kendi yapını daha modern ve özgür temeller üzerine kurma vaktin geldi.

Peki ya aşk? Ciddiyet yerini bugün soğukkanlı bir mesafeye bırakıyor. İlişkin varsa, partnerin takındığın tavrı soğukluk olarak görebilirsin. Aman dikkat, bu durum konu hassas: Zira sadece kendi sınırlarını koruma mücadelesi veriyorsun. Öte yandan eğer bekarsan, ciddi vaatlerle gelen ama özgürlüğünü kısıtlayan teklifleri elinin tersiyle itip sadece sana alan tanıyan kişilere şans vereceksin. Önceliğin aşktan ziyade kişisel alan ve huzur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...