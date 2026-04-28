Sevgili Oğlak, bugün Ay’ın burcuna geçişiyle beraber çevrendeki insanların gerçek niyetlerini ve maskelerini tek tek çözmeye başlıyorsun. İş hayatındaki güç dengeleri tamamen senin gözünde görünür hale gelirken, kiminle ittifak kurman gerektiğini hiçbir kuşkuya yer bırakmadan anlayacaksın. Kendi gücünün ve yetkinliğinin farkına vardığın bu süreçte, profesyonel kontrolü ele almak senin için adeta bir çocuk oyuncağına dönüşecek.

Gerçeklerin peşinden ödün vermeden gitmek, seni hatalı kararlar almaktan ve vakit kaybından sonsuza dek koruyacaktır. Bugün sergilediğin duruş, rakiplerinin geri adım atmasına neden olacak kadar etkileyicidir. Statünü korumak adına attığın her adım, gelecekteki refahının en sağlam yapı taşı olacaktır. Disiplinin ve netliğin, seni iş dünyasının zirvesine taşıyan en güvenilir rehberindir.

Peki ya aşk? Duygusal kararların getireceği karmaşa yerine, tamamen stratejik ve ölçülü hareket etmeyi seçiyorsun. İlişkin varsa, partnerinle arandaki dengeyi sağlamak adına kime ne kadar değer vereceğini ölçüp tartmak bağınızı daha sağlam bir zemine oturtacaktır. Bekarsan, hayatına girecek insanın sana vereceği sağlam güven hissi, kalbini tamamen açman için tek ve en büyük kriterin haline gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...