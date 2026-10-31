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Oğlak Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Bugün Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 1 Kasım Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük para falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay sekizinci evde borç, kredi ve vergi gibi ortak yüklerin hassasiyetini artırıyor; sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni bu konuları sakin ele almana yardım ediyor. On birinci eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür dostça gelen bir ortaklık teklifinde ayrıntıları eksik bırakabilir. İkinci evini etkileyen Plüton kendi gelirin ve değer ölçünde dönüşüm yaratıyor; Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi bunu hissettirebilir. Altıncı evinde kalan Uranüs iş düzeninde ani bir gelir değişikliği getirebilir. Dördüncü evinde kalan Satürn ve Neptün ev giderlerinde disiplin ister. Her teklifin koşulunu yazıya geçir. Büyük harcamayı bölerek yap. Vergi tarihlerini not al. Faturaları vade sırasına koy. Vergi dönemine kadar küçük bir yedek oluştur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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