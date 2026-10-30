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Oğlak Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Bugün Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 31 Ekim Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Ekim Cumartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük para falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yedinci evinden geçen Ay ortakla yapılacak ödeme konusunu gündeme getiriyor. Sabah saatlerindeki Ay ve Merkür üçgeni bu konuyu karşılıklı anlayışla ele almana yardım ediyor. Sekizinci evini canlandıran Mars ve Jüpiter ortak para, kredi ve vergi hareketlerini harekete geçiriyor. On birinci evde bulunan geri hareketli Merkür arkadaştan gelen bir para önerisinde eksik ayrıntı bırakabilir. Satürn ve Neptün dördüncü evinde ev giderlerinde disiplin ister; Jüpiter'in Satürn'le gece kurduğu zorlayıcı açı bu isteği artırabilir. Önerilerin şartlarını yazılı iste. Büyük harcamayı iki parçaya böl. Faturaları vade sırasına koy. Ödemelerini düzenli takip etmek içini rahatlatır. Vergi ve kredi kalemlerinin tarihlerini not al. Arkadaşlarla yapılan ortak alışverişte payını önceden sor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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