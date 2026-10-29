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Oğlak Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Bugün Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 30 Ekim Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük para falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, maddi tarafta ortak para hareketi sekizinci evdeki gezegenlerle canlanıyor; Mars'ın geri giderken Merkür'e kurduğu gergin açı bu konuda sert bir görüşmeye yol açabilir, bu yüzden belgelerini hazır tut. Ay'ın öğleden sonra Güneş'le kurduğu üçgen kararlarını yumuşatıyor. Ay ile Neptün arasındaki sabah gerilimi bir ortağın ya da müşterinin niyetini bulanık gösterebilir, ödeme koşullarını yazılı sor. Satürn'ün Ay'la akşam gerilimi ev ve aile giderlerinde disiplin istiyor. Kariyer evindeki geri hareketli Venüs zam konuşmasını acele ettirmemeni söylüyor. Teklifleri imzalamadan önce rakamları bir kez daha gözden geçir. Beklenen bir ödeme gecikirse hatırlatma mesajını nazik ama net bir dille gönder. Büyük harcamaları tek seferde yapmak yerine iki parçaya böl. Yaklaşan faturaları vade sırasına koymak içini rahatlatır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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