article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 29 Ekim Perşembe Oğlak Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 29 Ekim Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Perşembe günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük para falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sekizinci evden geçen Mars ve Jüpiter ortak para, borç ve miras konularını canlandırıyor; akşamki Ay sekstili bu konuda yapıcı bir konuşma için uygun bir saat sunuyor. Kredi, taksit veya vergi işlemi için bankayla ya da muhasebeciyle görüş. Sabahki Mars sekstili yığılan ödemeleri hızla kapatmanı destekliyor. Öğle civarında Merkür'le kurulan uyumsuz açı arkadaş ya da ekip üzerinden gelen bir ödeme isteğinin yanlış anlaşılmasına yol açabilir; rakamı yazılı sor. Venüs kariyer evinde geri giderken zam ya da ücret pazarlığını acele etmeden planla, önce emeğinin karşılığını araştır. Küçük bir acil durum fonu oluşturmak seni rahatlatır. Büyük harcamaları ay sonuna toplamak yerine haftalara yaymak yükü hafifletir. Faturaları vadesinden önce ödemek ek masrafı önler.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bugün Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Oğlak burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın