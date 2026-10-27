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Oğlak Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Bugün Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 28 Ekim Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük para falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Plüton ikinci evinde kazanç alanını dönüştürüyor; sabahki Ay üçgeni bu dönüşümü kolaylaştırıp para tarafında kalıcı bir düzen kurmana destek veriyor. Öğle vakti Ay Uranüs'le buluşunca vardiya ya da teslim tarihi kayması gibi bir iş değişikliği gelir takvimini oynatabilir; ödeme tarihlerini kontrol et. Satürn dördüncü evinde olduğundan akşamki sekstil ev ya da aile giderleri için sağlam bir plan yapmaya yarar. Sekizinci evinden geçen Mars ve Jüpiter borç ve ortak kaynakları da harekete geçiriyor, yeni taahhütten önce mevcut yükü yaz. Venüs kariyer evinde geri giderken görünürlük için pahalı bir yatırım yapma. Beklenmedik masraflar için küçük bir yedek fon oluşturmak seni rahatlatır. Ev ya da araç gibi büyük bir kalem için bütçe yaparken olası ek giderlere de yer bırak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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