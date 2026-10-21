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Oğlak Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Bugün Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 22 Ekim Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük para falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş'in kariyer evinden dördüncü evindeki Chiron'a gece yarısından sonra kurduğu karşıtlık ev ve aileyle ilgili eski bir masrafı ya da sorumluluğu hatırlatabilir; bunu bugün sakin bir dille ele al. Ay'ın üçüncü evinde bütün gün yönsüz kalması fiyat teklifi, yazışma veya kısa yol masraflarıyla ilgili kararları netleştirmiyor. Gece Ay'ın altıncı evindeki Uranüs'le karesi iş düzeninde ya da maaş takibinde ani bir değişiklik getirebilir, ödeme tarihlerini kontrol et. On birinci evindeki Merkür ve Venüs arkadaşlarla yapılan ortak ödemelerde yazılı kayıt tutmanı istiyor. Küçük bir birikim hedefi belirle. Aile içi bir borç ya da emanet konusu varsa tarih ve tutarı konuşarak netleştir. Aylık sabit giderlerin toplamını bir kez hesaplamak gözünü açar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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