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Oğlak Burcu right-white
20 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
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Bugün Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 20 Ekim Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Ekim Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük para falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, kendi bütçeni arkadaş çevrendeki ortak masrafların yanında yeniden tartmanı isteyen Akrep'teki retro Venüs ile Plüton karesi öğleye doğru etkili. Ödünç verdiğin ya da aldığın tutarları yazılı kayda geçirmek sonradan çıkabilecek sürtüşmeyi önler. Sabah olurken Ay ve Satürn arasındaki sekstil dördüncü evinde evle ve yakınlarla ilgili bir harcamayı planlamana destek oluyor. Gece yaklaşırken Merkür karesi grup yazışmalarında karışıklık yaratabilir, ortak ödemeleri yazıyla belgele. Büyük bir ödemeyi ertesi güne bırakmak, birikim hedefini küçük parçalara bölmek ve kullanmadığın abonelikleri iptal etmek de rahatlatır. Harcamalarını ev ve iş diye ayırmak karışıklığı önler. Yaklaşan sabit ödemeleri bugünden listelemek de iyi bir adım olur. Verdiğin borçları tarihleriyle not etmek sürtüşmeyi engeller.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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